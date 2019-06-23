أردوغان: أتمنى أن تعود الانتخابات بالخير على البلاد

أدلى الرئيس رجب طيب أردوغان، بصوته في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، اليوم.

وقد أدلى أردوغان والسيدة عقيلته بصوتيهما في منطقة "أسكودار" بالشطر الآسيوي من إسطنبول.

وفي المركز الانتخابي، رحب المواطنون بأردوغان.

وفي تصريح عقب التصويت، أعرب الرئيس عن احترامه لإرادة الناخبين في اختيار رئيس بلدية إسطنبول.

وقال: "أعتقد أن ناخبي إسطنبول سيتخذون القرار الأكثر صوابا بالنسبة للمدينة. أتمنى أن تعود الانتخابات بالخير على البلاد".

وأشار إلى أنه سيتابع نتائج الانتخابات من مدينة إسطنبول.

وفي 6 مايو/أيار الماضي، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية إلغاء نتائج رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، في انتخابات جرت نهاية مارس/آذار، وإعادة إجرائها في 23 يونيو الحالي.

وجاء قرار اللجنة استجابة للطعون المقدمة من حزب "العدالة والتنمية"، وبأغلبية كبيرة حيث وافق 7 أعضاء على الطعون، مقابل اعتراض 4.

وأبرز المتنافسين على رئاسة بلدية إسطنبول، بن علي يلدريم، مرشحا عن "تحالف الشعب" الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم و"الحركة القومية"، وأكرم إمام أوغلو، مرشحا عن "تحالف الأمة" الذي يضم حزبي "الشعب الجمهوري" و"الجيد" المعارضين.

فيما لم يرشح حزب الشعوب الديمقراطي عضوا منه لانتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.