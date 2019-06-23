إمام أوغلو يتصدر نتائج انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات المحلية التي جرت، اليوم الأحد، في مدينة إسطنبول التركية، لاختيار رئيس بلدية للمدينة تصدر مرشح المعارضة وتحالف الأمة، أكرم إمام أوغلو، على حساب أقرب منافسيه، مرشح العدالة والتنمية الحاكم وتحالف الشعب بن علي يلدريم، بفارق مريح.

وبعد فرز أكثر من 95% من صناديق الاقتراع، نال إمام أوغلو نسبة 53.66% من أصوات الناخبين، فيما حصل منافسه بن علي يلدريم على حوالي 45% من الأصوات.

في هذه الأثناء، هنأ يلدريم منافسه في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتصدره بعد فرز معظم النتائج.

وقال يلدريم، في كلمة له بعد رفع اللجنة العليا للانتخابات في تركيا الحظر على نشر نتائج الانتخابات: "منافسي أكرم إمام أوغلو يتصدر حاليا أهنئه وأتمنى له النجاح".

وأضاف يلدريم: "سوف أحرص على مساعدة إمام أوغلو في جميع الأعمال التي سيقوم بها لصالح إسطنبول".

وتابع يلدريم: "أدعو الله تعالى أن تحمل نتيجة الانتخابات الخير لإسطنبول ومستقبلها".