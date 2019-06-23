إمام أوغلو يعلن استعداده للعمل مع الرئيس أردوغان بانسجام

اعتبر مرشح المعارضة التركية، أكرم إمام أوغلو، الأحد، أن فوزه في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول يشكل "بداية جديدة بالنسبة الى تركيا"، معرباً عن استعداده في الوقت ذاته على العمل "بانسجام" مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وصرح إمام أوغلو، في مؤتمر صحفي بعد إعلان النتائج الأولية التي أظهرت تقدمه على مرشح العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلديريم، أن "هذه الانتخابات تعني فتح صفحة جديدة. إنها تشكل بداية جديدة".

وتوجه مرشح المعارضة، الذي اعترف يلدريم يفوزه برئاسة بلدية إسطنبول، بالكلام إلى رئيس الجمهورية قائلاً: " أقول للرئيس أردوغان إنني مستعد للعمل بتناغم معكم على القضايا الملحة مثل التأمين من الزلازل في المدينة والبنية التحتية واللاجئين".

وأعرب إمام أوغلو عن امتنانه "لشعبنا وأهالي إسطنبول، فأنتم من حافظ على سمعة ديمقراطية تركيا أمام أنظار العالم بأسره".

وأضاف:"16 مليون مواطن في إسطنبول جددوا ثقتنا بالديمقراطية والعدالة، وأشكر كل الناخبين بصرف النظر عن الحزب الذي صوتوا له كما أشكر كل القائمين على العملية الانتخابية".