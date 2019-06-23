الرئيس أردوغان يهنئ إمام أوغلو بالفوز برئاسة بلدية إسطنبول

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو بفوزه في انتخابات بلدية إسطنبول وفق النتائج الأولية.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات تعليقا على نتائج انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول، الأحد.

وقال الرئيس أردوغان "أهنئ أكرم إمام أوغلو الفائز بالانتخابات وفق النتائج غير الرسمية".

وأضاف أردوغان: "الإرادة الوطنية تجلّت مرة أخرى اليوم وأتمنى أن تعود نتيجة انتخابات بلدية إسطنبول بالخير على المدينة".

وتابع أردوغان: "مثلما كنا في السابق سنمضي خلال المرحلة القادمة أيضا نحو أهدافنا المنشودة لعام 2023 (مئوية تأسيس الجمهورية) في أجواء من الوحدة والتعاضد وفي إطار مبادئ تحالف الشعب".

ويضم "تحالف الشعب" حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، فيما يضم "تحالف الأمة"، حزبي "الشعب الجمهوري" و"إيي" المعارضين.

وأردف الرئيس التركي: "سنواصل التعامل في ضوء مصالحنا الوطنية مع الاستحقاقات الداخلية والخارجية الماثلة أمام بلادنا وعلى رأسها قمة العشرين التي ستعقد نهاية الشهر وزيارتي إلى الصين وبعدها قمة أوروبا الجنوبية والبلقان".