بدء عملية فرز الأصوات في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول

بدأت عملية فرز الأصوات عقب انتهاء الاقتراع في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول، في تمام الساعة الخامسة مساء الأحد.

وبدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

وفي 6 مايو/أيار الماضي، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية إلغاء نتائج رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، في انتخابات جرت نهاية مارس/آذار الماضي، وإعادة إجرائها في 23 يونيو الحالي.

وجاء قرار اللجنة استجابة للطعون المقدمة من حزب "العدالة والتنمية"، وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على الطعون، مقابل اعتراض 4.

وأبرز المتنافسين على رئاسة بلدية إسطنبول بن علي يلدريم مرشح تحالف الشعب بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية، وأكرم إمام أوغلو مرشح تحالف الأمة بين حزب الشعب الجمهوري وحزب "إيي" (الجيد) المعارضين.