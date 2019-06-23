بهتشلي: "تحالف الشعب" سيواصل مسيرته المباركة

قال زعيم حزب "الحركة القومية" التركي، دولت بهتشلي، إن "تحالف الشعب" مع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، "ماض في مسيرته المباركة بكل قوة".

جاء ذلك في معرض تعليقه على تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول، الأحد.

وأضاف بهتشلي: "فليعلم الجميع أن تحالف الشعب سيواصل مسيرته المباركة بكل قوة والحفاظ عليها".

وأكد على أن "طرح حديث لانتخابات مبكرة، سيلحق أكبر الضرر ببلادنا".

وقال بهتشلي إن "تقدم مرشح الشعب الجمهوري وفق المعطيات الراهنة، لن يغير نظرتنا إلى انتخابات 23 حزيران/يونيو، ولن يؤثر على وقوفنا الراسخ في صف الحق والحقيقة".

يشار أن "تحالف الشعب" يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، فيما يضم "تحالف الأمة"، حزبي "الشعب الجمهوري" و"إيي" المعارضين.