حزب السعادة يعرب عن احترامه لقرار الشعب التركي

أعرب رئيس حزب السعادة التركي، تمل قره ملا أوغلو، في تعليقه على نتيجة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، عن احترامه لقرار الشعب.

جاء ذلك في تغريدة نشرها قره ملا أوغلو، الأحد، على حسابه في موقع تويتر.

وأضاف "لقد تجلت إرداة الشعب، وما علينا إلا احترام هذا القرار".

وأعرب رئيس الحزب عن أمله في أن تحمل نتيجة الانتخابات الخير للبلاد، وأن تكون سيلة لتعزيز أواصر الأخوة بين أبناء الشعب التركي.

ووفق النتائج الأولية، يتقدم مرشح "الشعب الجمهوري" أكرم إمام أوغلو، على أبرز منافس له مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم.

وفي وقت سابق، هنأ يلدريم، منافسه إمام أوغلو، بتصدره بعد فرز معظم النتائج.

وقال يلدريم في كلمة له: "منافسي أكرم إمام أوغلو يتصدر حاليا أهنئه وأتمنى له النجاح".

وفي 6 مايو/أيار الماضي، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية إلغاء نتائج رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، في انتخابات جرت نهاية مارس/آذار، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/حزيران الحالي.

وجاء قرار اللجنة استجابة للطعون المقدمة من حزب "العدالة والتنمية"، وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على الطعون، مقابل اعتراض 4.