يلدريم يهنئ إمام أوغلو بفوزه برئاسة بلدية إسطنبول ويتعهد بمساعدته

هنأ المرشح لرئاسة بلدية إسطنبول عن حزب العدالة والتنمية الحاكم وتحالف الشعب، بن علي يلدريم، منافسه في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتصدره بعد فرز معظم النتائج.

جاء ذلك في كلمة ليلدريم، مساء الأحد، بعد رفع اللجنة العليا للانتخابات في تركيا الحظر على نشر نتائج الانتخابات التي أجريت اليوم.

وقال يلدريم: "منافسي أكرم إمام أوغلو يتصدر حاليا أهنئه وأتمنى له النجاح".

وأضاف يلدريم: "سوف أحرص على مساعدة إمام أوغلو في جميع الأعمال التي سيقوم بها لصالح إسطنبول".

وتابع يلدريم: "أدعو الله تعالى أن تحمل نتيجة الانتخابات الخير لإسطنبول ومستقبلها".