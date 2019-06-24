أنقرة: أردوغان سيلتقي ترامب على هامش قمة العشرين في اليابان

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين المقررة في اليابان.

وأضاف تشاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي بأنقرة، اليوم الاثنين، أن الرئيس التركي سيبحث مع نظيره قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا، واللجنة المشتركة وإنشاء المنطقة الآمنة، إضافة إلى مناقشة موضوع إدلب والعديد من القضايا.

وفي سياق آخر، أكد الوزير التركي أن بلاده تعد شريكا مساهما في تكنولوجيا المقاتلات الحربية من طراز "إف-35"، مشيرا أن بلاده ساهمت بأكثر من مليار دولار حتى الآن.

وأضاف تشاوش أوغلو أن الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة لا تتناسب مع اتفاقية الشراكة، والقانون.

وفي 5 أبريل/نيسان الماضي، قال الرئيس أردوغان، إن أنقرة تسلمت من الولايات المتحدة 3 مقاتلات من طراز "F-35"، وإنها بانتظار تسلم الرابعة قريبا.

وفي 11 حزيران/يونيو الجاري، أعلن قائد قاعدة "لوك" الجوية في ولاية أريزونا الأمريكية، تود كانتربوري، تعليق طلعات الطيارين الأتراك بمقاتلات "F-35"، الذين يتلقون التدريب في القاعدة المذكورة لـ"دواعٍ أمنية".