إعلان النتائج النهائية لانتخابات رئاسة بلدية إسطنبول

أعلن سعدي غوفن رئيس اللجنة العليا لانتخابات في تركيا، النتائج النهائية الرسمية لانتخابات رئاسة بلدية إسطنبول التي شهدتها المدينة أمس الأحد.

ووفقاً للنتائج النهائية فقد فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري وتحالف الأمة أكرم إمام أوغلو برئاسة البلدية بحصوله على 54.21% من الأصوات، مقابل 44.99% لمرشح حزب العدالة والتنمية وتحالف الشعب بن علي يلدريم.

وبلغ عدد الأصوات التي حصل عليها إمام أوغلو 4 مليون 741 ألف 868 صوتاً، بينما حصل يلدريم على 3 مليون 935 ألف 453 صوتاً.

وأعلن غوفن أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 84.5%.