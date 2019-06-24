إمام أوغلو يدعو لاحتضان الجميع وعدم إقصاء أحد

دعا مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو الفائز برئاسة بلدية إسطنبول وفق النتائج الأولية، إلى احتضان الجميع وعدم إقصاء أحد.

جاء ذلك في كلمة مساء الأحد، أمام حشد من أنصاره في منطقة بيليك دوزو بإسطنبول.

وأضاف "لا تقصوا أحدا ولا تمارسوا التمييز ".

ودعا إمام أوغلو إلى التخلي عن كافة الأحكام المسبقة، وعدم التدخل في نمط حياة وملبس ومظهر أي كان، قائلا "جئنا لاحتضان الجميع".

وتعهد إمام أوغلو بالعمل الدؤوب من أجل إسطنبول اعتبارا من غدٍ دون مضيعة للوقت.

وفي وقت سابق، الأحد، هنأ الرئيس رجب طيب أردوغان مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو بفوزه في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول وفق النتائج الأولية.