الخارجية التركية: ندين بشدة محاولة الانقلاب في إقليم أمهرا الإثيوبي

أدانت وزارة الخارجية التركية، الأحد، بشدة المحاولة الانقلابية في إقليم أمهرا في إثيوبيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أعربت فيه عن أسفها الشديد لمقتل قائد الجيش ورئيس هيئة أركانه، الجنرال سيري ميكونين، في هجوم تعرض له أثناء المحاولة الانقلابية.

وأضافت الخارجية التركية: "ندين بشدة محاولة الانقلاب ضد حكومة إقليم أمهرا في إثيوبيا والتي أسفرت عن مقتل رئيس حكومة أمهرا ومسؤولين رفيعي المستوى".

وأكد البيان أن تركيا تجدد موقفها بأنها ضد كافة محاولات تغيير الحكومات المنتخبة بشكل غير قانوني.

وأعرب البيان عن دعم تركيا القوي لإثيوبيا ضد محاولة الانقلاب.

والسبت، قال نغوسو طلاهون، السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الإثيوبي، إن مجموعة مسلحة حاولت في السابعة من مساء السبت بالتوقيت المحلي (17:00 ت.غ)، إسقاط حكومة أمهرا، والسيطرة على السلطة، لكن تم إحباط المحاولة.

كما شدد على تدخل الحكومة الفيدرالية لتهدئة الأوضاع، بعد أن تم إحباط المحاولة، التي قامت بها مجموعة تدعي أنها "قوة تغيير"، دون إضافة تفاصيل أخرى.

ويتمتع إقليم أمهرا بحكم ذاتي، ويترأس حكومته أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، وهو حزب "شعب أمهرا الديمقراطي".