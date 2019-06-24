الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق تزور أنقرة

التقى وزير الخارجية التركي بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، في العاصمة أنقرة.

وأوضح الوزير مولود تشاووش أوغلو، عبر تغريده في حسابه على موقع تويتر، الاثنين، أنهم ناقشوا مسألة إعادة إعمار العراق خلال اللقاء.

وأكد تشاووش أوغلو على موقف بلاده الداعم لحل المسائل المنتظرة ومنها مسألة كركوك.

الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة أعلنت العام الماضي، تعيين وزيرة الدفاع الهولندية السابقة جينين هينيس بلاسخارت ممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة لبعثتها في العراق، لتخلف السلوفاكي يان كوبيتش الذي تولى المنصب منذ عام 2015.