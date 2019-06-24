تشاوش أوغلو: العقوبات الأمريكية لن تردعنا عن شراء منظومة إس-400 الروسية

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن التصريحات الأمريكية حول فرض عقوبات على تركيا حال شرائها منظومة إس 400 لا يمكن أن تردع أنقرة عن إتمام الصفقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده تشاوش أوغلو مع نظيره الرواندي ريكارد سزيبرا، بالعاصمة أنقرة.

وأضاف تشاوش أوغلو أن صفقة شراء منظومة الدفاع الصاروخي إس 400 من روسيا قد تمت بالفعل ووصلت لمرحلة الحديث عن موعد التسليم، رغم كل التصريحات الأمريكية حول فرض عقوبات على أنقرة، مشيراً إلى أن تركيا دولة مستقلة ولا يمكن للولايات المتحدة ولا لأي دولة أخرى أن تملي عليها تعليماتها.

وأوضح تشاوش أوغلو أن تركيا لديها حاجة ملحة لامتلاك منظومة دفاع صاروخي متطورة لتأمين مجالها الجوي.

وأكد تشاوش أوغلو أن تركيا لا يمكنها الاعتماد على حلف الناتو في تأمين مجالها الجوي فهو لا يمكنه أن يدافع إلا عن 30% فقط من المجال الجوي لتركيا، مشيراً إلى قيام ألمانيا والولايات المتحدة وهولندا قبل ذلك بسحب منظومات باتريوت من تركيا في وقت كانت فيه تركيا في أمس الحاجة إلى تلك المنظومات.