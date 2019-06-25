أردوغان: لا نتفاوض ولا نرضخ لأي تهديدات فيما يتعلق بأمننا القومي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لا تتفاوض ولا تأخذ الإذن من أي طرف ولا ترضخ لأي تهديدات في أي موضوع متعلق بأمنها القومي.

وأضاف أردوغان خلال كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء، أن تركيا ستبدأ الشهر المقبل استلام منظومة الدفاع الجوي الروسية "S-400" مؤكداً أن هذه مسألة سيادية لا يمكن التراجع عنها.

وفيما يتعلق بالتوتر القائم في منطقة شرق المتوسط أوضح أردوغان أن أنقرة ستواصل خطواتها بالمنطقة إلى حين ضمان تقاسم عادل للموارد الموجودة والتي سيتم اكتشافها من النفط والغاز هناك.

وشدد أردوغان على أن تركيا لن تسمح بأي مبادرات أحادية الجانب تتجاهل حقوقها وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية.

وانتقد أردوغان تدخل فرنسا في المسألة رغم أنها ليست من الدول الضامنة أو المعنية بالقضية.

وبخصوص الأزمة السورية قال أردوغان إن تركيا تريد تحويل الممر الإرهابي (شمالي سوريا) إلى حزام أمني من أجل توطين اللاجئين الموجودين بتركيا هناك، مشيراً إلى أن 330 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم وأن هذا الرقم سيصبح بالملايين مع حل المشاكل في منبج وشرق الفرات.

وفي الشأن الداخلي، أكد أردوغان أن الجميع سيشهد قريبًا بدء انتعاشة اقتصادية مجددًا.

وتعليقًا على نتائج انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، هنأ أردوغان مجددًا مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو بفوزه ببلدية مدينة إسطنبول، مبينًا أن المهم بالنسبة إليهم هو تجلي الإرادة الوطنية بأفضل شكل آمن ودون أي تجاوزات.

وأضاف: "مفهومنا السياسي خال من إلقاء اللوم على الشعب، ولدينا القدرة على محاسبة أنفسنا وتصحيح أخطائنا".