أردوغان يصادق على قانون الخدمة العسكرية الجديد

صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، على قانون الخدمة العسكرية الجديد، الذي يقضي بخفض الخدمة الإلزامية للذكور من 12 شهرا إلى 6 أشهر.

جاء ذلك وفق ما أعلنه متحدث حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، عمر جليك، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر.

وأوضح جليك أنه عقب مصادقة البرلمان على القانون في وقت سابق من الثلاثاء، صادق الرئيس أردوغان بدوره على القانون.

ومن أبرز ما يتضمنه القانون الجديد، أداء الذكور المكلفين، الخدمة الإلزامية 6 أشهر.

ويتيح القانون للمكلفين التسريح مبكرا، بعد إتمامه دورة تدريبية لمدة شهر، مع دفع بدل نقدي.

كما يسمح للمكلفين المتمين للأشهر الستة، إمكانية مواصلة خدمتهم لـ 6 أشهر إضافية على أن يتقاضوا عليها مرتبا شهريا.

وعبر القانون الجديد، من المرتقب أن يسرّح الجيش التركي، قرابة 130 ألف عسكري على مراحل وبشكل مدروس.

فيما تشير التقديرات إلى أن قوام الجيش التركي يتألف من قرابة 400 ألف عسكري.