أنقرة: نؤيد التقرير الأممي حول مقتل خاشقجي بشكل كامل

قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، عمر جليك، الثلاثاء، إن تقرير الأمم المتحدة حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أعد بشكل موضوعي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة للحديث عن عدد من الملفات الداخلية والخارجية.

وحول التقرير الذي أعدته مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد حول مقتل خاشقجي، قال جليك "نرى أن التقرير أعد بشكل موضوعي ونؤيده بشكل كامل".

والأربعاء، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، تقريرا أعدته كالامارد، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ولي العهد.

في المقابل، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن بلاده ترفض أي محاولات للمساس بقيادتها في قضية مقتل خاشقجي، أو تداول القضية خارج القضاء السعودي.

وأوضح أن "الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بالنظر في هذه القضية، وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة

ومن المقرر أن تقدم كالامارد تقريرها، الأربعاء، إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، خلال الجلسة الـ41 للمجلس.