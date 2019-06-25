الخارجية التركية تدين هجوم الحوثيين على مطار أبها بالسعودية

أدانت الخارجية التركية، الهجوم الذي استهدف مطار أبها السعودي، داعية الأمم المتحدة التركيز على الجهود للتوصل إلى حل سياسي في اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية، الثلاثاء، بخصوص استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي جنوبي البلاد.

وقال البيان "ندين الهجوم الذي استهدف مطار أبها السعودي عبر طائرة بدون طيار، وأدت إلى مقتل شخص وإصابة كثيرين".

وأضاف البيان، "ندعو إلى تجنب تصاعد التوترات في اليمن والتركيز على جهود الحل السياسي بقيادة الأمم المتحدة".

وقال البيان "ندعو لتجنب تصاعد التوترات في اليمن والتركيز على جهود الحل السياسي بقيادة الامم المتحدة" .

ومساء الأحد، أعلن التحالف العربي، استهداف مطار أبها السعودي من قبل جماعة "الحوثي" ، ما أسفر عن مقتل مقيم سوري وإصابة 7 آخرين، فيما قال متحدث عسكري حوثي إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة بطائرات قاصف 2K على مطاري جيزان وأبها الإقليميين".