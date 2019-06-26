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أردوغان: سأثير الملف السوري خلال لقاءاتي مع ترامب وبوتين باليابان

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 26.06.2019 20:48
آخر تحديث في 27.06.2019 02:18
أردوغان: سأثير الملف السوري خلال لقاءاتي مع ترامب وبوتين باليابان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيثير الملف السوري خلال لقاءات ثنائية سيعقدها مع نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

وأشار أردوغان، في مؤتمر صحفي، بمطار أسن بوغا بالعاصمة التركية أنقرة، لدى مغادرته إلى اليابان، إن تركيا تراقب الوضع في منبج السورية، التي يسيطر عليها تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي.

وأضاف: "على واشنطن أن تفي بوعودها، فنحو 90 % من المدينة عائدة للمكون العربي".

وفيما يتعلق بالتطورات شرق المتوسط، شدد الرئيس التركي أن كل من يعيش بجزيرة قبرص له حق في ثروات المتوسط.

وأردف: "لا نقبل أن يكون كل شيء تحت سيطرة قبرص الرومية، ونحن نعرف كيف نتقاسم، ومبدؤنا شرق المتوسط قائم على الربح المتبادل، وينبغي للجانب الآخر أن يعاملنا بنفس العدالة".

وفيما يتعلق بتهديدات واشنطن بفرض عقوبات على أنقرة في حال مضيها قدمها بصفقة إس 400، قال أردوغان، "لا أعلم في الواقع إذا بدأت بلدان الناتو (حلف شمال الأطلسي) بفرض عقوبات على بعضها، ولم أتلق انطباعات من هذا القبيل خلال مباحثاتي مع ترامب".

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