الرئاسة التركية: أردوغان سيزور الصين بعد انتهاء اجتماعات قمة العشرين

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن تركيا ستواصل تعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية والثقافية مع كافة الدول من أجل الحفاظ على مصالحها الوطنية والاستفادة من المنصات الاستراتيجية للسلام العالمي.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر، الأربعاء، أشار ألطون خلالها إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيزور اليابان في إطار قمة مجموعة العشرين، وبعدها الصين في الفترة ما بين الأربعاء والثلاثاء المقبل.

ولفت ألطون، إلى أن أردوغان سيشدد خلال قمة العشرين في اليابان، التي ستجمع قادة أكبر الاقتصاديات في العالم، على أهمية استقرار الاقتصاد العالمي في إطار التجارة الحرة والتنمية المستدامة والحروب التجارية.

وأضاف: "إلى جانب مشاركته في قمة العشرين، سيبحث أردوغان العلاقات الثنائية وقصايا إقليمية مع القادة بمن فيهم نظيراه الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين".

وبيّن ألطون، أن أردوغان سيتوجه إلى العاصمة الصينية بكين بعد زيارته لليابان.

ولفت إلى أن الرئيس التركي سيتبادل وجهات النظر مع نظيره الصيني "شي جينبينغ" بغية تعزيز العلاقات بين البلدين بشكل أكبر.

وتنعقد قمة مجموعة العشرين، الجمعة والسبت، في مدينة أوساكا اليابانية.