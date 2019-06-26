حزب العدالة والتنمية التركي: سنرد بحزم على اعتداءات النظام السوري

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشليك، الثلاثاء، إن بلاده سترد بحزم على اعتداءات النظام على نقاط المراقبة التركية في منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده تشليك، في العاصمة أنقرة، خلال اجتماع لحزبه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشار إلى انتهاكات النظام السوري لمنطقة خفض التصعيد شمالي البلاد. مبينا أن تركيا نقلت لروسيا موقفها الواضح في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث "نقلنا (للجانب الروسي) أننا سنرد بحزم على الاعتداءات التي تطال نقطتي المراقبة التركية التاسعة والعاشرة، والتدابير التي اتخذناها في هذا الإطار".

ودعا تشليك المجتمع الدولي إلى إبداء موقف تجاه انتهاكات النظام السوري في منطقة خفض التصعيد.

وأكد أن تركيا تواصل موقفها بالوقوف إلى جانب جميع أطياف الشعب السوري.

ونهاية مايو/أيار الماضي، أفادت مصادر محلية أن قذائف مدفعية سقطت قرب نقطة المراقبة التركية رقم 10.

ومنتصف الشهر الحالي، أعلنت الدفاع التركية عن إصابة 3 من جنودها بجروح طفيفة جراء هجوم مقصود من قبل قوات النظام السوري بقذائف الهاون على نقطة المراقبة العاشرة في منطقة "خفض التوتر" بإدلب.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة أن قوات النظام السوري في منطقة الشريعة قصفت "بشكل مقصود" نقطة المراقبة بـ35 قذيفة هاون.

وسبق أن تعرضت نقطة المراقبة المذكورة لاستهداف قوات النظام 3 مرات في 29 نيسان/ أبريل و 4 و 12 أيار/ مايو الماضيين.

وتتوزع 12 نقطة مراقبة للجيش التركي في منطقة "خفض التصعيد"، لحماية وقف إطلاق النار، في إطار "اتفاق أستانة".

وعلى بعد بضعة كيلو مترات من هذه النقاط، تتمركز قوات تابعة لنظام بشار الأسد ومجموعات إرهابية مدعومة من إيران.

وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، اتفاقا في مدينة سوتشي، لإقامة منطقة منزوعة السلاح، تفصل بين مناطق النظام والمعارضة في إدلب ومحيطها.

وتواصل قوات النظام السوري والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، انتهاك هذا الاتفاق منذ بدء سريانه.