روسيا مستعدة بنسبة 99% لتسليم تركيا الشحنة الأولى من منظومة "إس-400"

أوضح ألكسندر ميخاييف، المدير العام لشركة "روسوبورون أكسبورت" المصدرة للأسلحة الحكومية الروسية، أنهم جاهزون بنسبة 99 في المئة لتسليم الشحنة الأولى من منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" لتركيا.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقده ميخاييف في العاصمة موسكو، الأربعاء، حول إعادة هيكلة مدفوعات الصادرات العسكرية للعام الجاري.

وقال ميخاييف "جاهزون بنسبة 99 في المئة، لتسليم الشحنة الأولى من منظومة صواريخ "إس-400" الدفاعية لتركيا، وسيتم التسليم في يوليو/ تموز المقبل، ويجري الآن استكمال الخدمات اللوجستية".

وأشار ميخاييف، أنهم بدؤوا في استخدام العملات الوطنية في المدفوعات عوضا عن استخدام نظام "السويفت" والدولار الأمريكي.

والثلاثاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن شراء بلاده منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، مسألة سيادية لا يمكن التراجع عنها.

وأكد أردوغان أن تركيا ستبدأ الشهر المقبل باستلام منظومة الدفاع الجوي "إس-400"، مشددا أن بلاده ليست في محل للتفاوض مع أي بلد أو أخذ أذن أو الرضوخ للضغوط فيما يتعلق بمسألة تلبية متطلباتها الأمنية.