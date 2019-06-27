أردوغان: سنلجأ للتحكيم الدولي إذا رفضت واشنطن تسليمنا مقاتلات الإف-35

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستلجأ إلى التحكيم الدولي حال رفضت واشنطن تسليمها مقاتلات الإف-35 كعقوبة على أنقرة بسبب شرائها منظومة إس-400 الروسية.

وأضاف أردوغان خلال مقابلة مع صحيفة "نيكاي" اليابانية، الخميس، "دفعنا لهم 1.25 مليار دولار للحصول على مقاتلات الإف-35 فإذا أقدمت واشنطن على تصرف خاطئ كهذا فسنلجأ للتحكيم الدولي".

ورفض "أردوغان" أي تهديدات أمريكية من شأنها عدم تسليم أنقرة المقاتلات التي دفعت جزءا من ثمنها، أو فرض عقوبات عليها، مشيراً إلى أن تركيا تعتبر شريكا في إنتاج المقاتلة وليست مجرد مشتر لها.

وأضاف أردوغان أنه لم يسمع من الرئيس الأمريكي ترامب خلال أي من لقاءاتهما خلال الفترة الأخيرة ما يشير إلى إمكانية اتخاذ واشنطن هذا المسار ضد تركيا.





وتابع أردوغان: "لا يمكن لواشنطن فرض عقوبات ضد تركيا بموجب قانون مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات (كاتسا) لأننا أقدمنا على تلك الخطوة قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ".

وبخصوص اللقاء المرتقب بين أردوغان وترامب قال أردوغان إنه يعتقد أن لقاءه بنظيره الأمريكي سيكون مهماً لإزالة الجمود القائم في العلاقات الثنائية.



وأضاف: "آمل أن أتحدث مع السيد ترامب بالتفصيل خلال قمة مجموعة العشرين عن مسألة شرائنا منظومة (إس 400) الروسية، وأعتقد أن لقائي معه سيكون مهما لإزالة الجمود في علاقتنا وتعزيز التعاون بيننا".



ولفت "أردوغان" إلى أنه يعتقد أن يتم حل مسألة شراء منظومة (إس 400) مع واشنطن في إطار التحالف والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشددا على أنّ "لغة التهديد لن تفيد أحدا".



وتابع: "محادثاتنا مع الإدارة الأمريكية حول هذا الموضوع مستمرة، وترامب يعرف مخاوف تركيا، ولماذا نحتاج هذا النظام في إطار بحثنا عن نظام فعال للدفاع الجوي ضد التهديدات الأمنية".



وفي السياق، أشار الرئيس التركي إلى إمكانية أن يزور الرئيس الأمريكي تركيا في يوليو/ تموز المقبل.