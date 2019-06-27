أردوغان في اليابان لحضور قمة العشرين

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح الخميس، مدينة أوساكا اليابانية للمشاركة في قمة زعماء مجموعة العشرين.

وكان في استقبال أردوغان في المطار مساعد وزير الخارجية الياباني كنجي يامادا والسفير التركي في طوكيو مراد مرجان وعدد من المسؤولين.

ويرافق أردوغان في الزيارة عقيلته أمينة، ووزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو والمالية برات ألبيرق والدفاع خلوصي أقار ورئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

وفي تصريحات له قبيل توجهه لليابان قال أردوغان إنه سيثير الملف السوري خلال لقاءات ثنائية سيعقدها مع نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، على هامش اجتماعات القمة.

وفيما يتعلق بتهديدات واشنطن بفرض عقوبات على أنقرة في حال مضيها قدمها بصفقة إس 400، قال أردوغان، "لا أعلم في الواقع إذا بدأت بلدان الناتو (حلف شمال الأطلسي) بفرض عقوبات على بعضها، ولم أتلق انطباعات من هذا القبيل خلال مباحثاتي مع ترامب"

ويشارك بالقمة زعماء الدول العشرين الأكبر اقتصاديًا في العالم، في إطار مجموعة تأسست عام 1999، بهدف تفعيل التعاون لمواجهة الأزمات العالمية. وتضم حالياً دول تركيا والأرجنتين وأستراليا والولايات المتحدة والصين، وبريطانيا، والبرازيل وكندا والهند وفرنسا وإندونيسيا، وإيطاليا وألمانيا والمكسيك واليابان وروسيا، وكوريا الجنوبية والسعودية وجنوب إفريقيا والاتحاد الأوروبي.