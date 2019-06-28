أردوغان يجري لقاءات سريعة مع ترامب وبوتين وماكرون قبيل قمة مجموعة العشرين

تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أطراف الحديث مع زعماء الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا خلال قمة العشرين في اليابان.

ونشر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الذي يرافق الرئيس، صورا عبر تويتر للقاءات الخاطفة التي أجراها أردوغان.

وتظهر الصور تبادل الرئيس أردوغان أطراف الحديث مع نظرائه الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون.

أردوغان يتبادل أطراف الحديث مع ترامب وبوتين وماكرون قبيل قمة العشرين باليابانhttps://t.co/nSlYyQ9g5R pic.twitter.com/WXNGJ0943P — DAILY SABAH العربية (@DSarabic) 28 Haziran 2019

وانطلقت، الجمعة، قمة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتمحورت الجلسة الأولى حول "الاقتصاد الرقمي"، ومن ثم شارك الزعماء في جلسة ومأدبة عمل حول "الاقتصاد العالمي" و"التجارة والاستثمار".

وعقب المأدبة من المنتظر أن يعقد الزعماء لقاءات ثنائية، ومن ثم يشاركون في جلسة بعنوان "الابتكار".



وستختتم أعمال اليوم الأول من القمة بفعالية ثقافية، ومأدبة للزعماء المشاركين.



أما في اليوم الثاني والأخير، فسينطلق بجلسة خاصة عن "تمكين المرأة"، يعقبها جلسة بعنوان "القضاء على عدم المساواة - بناء عالم شامل ومستدام".



وبعد ظهر اليوم الثاني سيعقد الزعماء جلستهم الأخيرة، حول "تغير المناخ- البيئة والطاقة".