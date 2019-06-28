الجيش التركي يقصف مواقع للنظام السوري

أعلنت وزارة الدفاع التركية قصف مواقع للنظام السوري رداً على اعتداء نفذته قوات الأسد على نقطة مراقبة تركية في إدلب.

وقالت الوازرة في بيان الجمعة، إن وسائط الإسناد الناري الموجودة في المنطقة، قصفت بشكل مؤثر، مواقع النظام الذي هاجم نقطة المراقبة التركية رقم 10، في منطقة خفض التصعيد، عقب اعتدائه على النقطة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، استشهاد جندي وإصابة 3 آخرين في هجوم لقوات النظام السوري على نقطة المراقبة التركية العاشرة في منطقة "خفض التصعيد" بمحافظة إدلب.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أن قوات النظام السوري شنت هجوما بقذائف المدفعية والهاون، يُعتقد أنه متعمد، على نقطة المراقبة العاشرة التابعة للقوات التركية في إدلب.



وأضاف البيان أن رئاسة الأركان التركية استدعت الملحقية الروسية في سفارة موسكو بأنقرة، وأبلغتها أن الرد على الاعتداء "سيكون قاسيا".

وردا على الاعتداء، قصفت القوات التركية المرابطة في المنطقة، مواقع قوات النظام.

وتتوزع 12 نقطة مراقبة للجيش التركي في منطقة "خفض التصعيد" بإدلب لحماية وقف إطلاق النار في إطار اتفاق أستانة.