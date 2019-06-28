مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين ساترفيلد سفيراً لدى أنقرة

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين ديفيد ساترفيلد، سفيرا للولايات المتحدة لدى أنقرة.

وأوضحت السفارة الأمريكية في أنقرة، في تغريدة الجمعة على تويتر، أن مجلس الشيوخ صادق الليلة الماضية على تعيين ساترفيلد.

وأضافت "نتطلع بفارغ الصبر لاستقباله في المستقبل القريب".

من هو ساترفيلد؟:

دبلوماسي بارز في وزارة الخارجية الأمريكية، من مواليد 1954، شغل مناصب عديدة لا سيما في الشرق الأوسط منذ 1980.

ويتولى حاليا منصب وكيل الوزارة لشؤون الشرق الأدنى، ومثّل بلاده كمراقب في مسار أستانة الذي ترعاه تركيا وروسيا وإيران، لحل الأزمة السورية.

وفي عهد الرئيس السابق باراك أوباما، عمل ساترفيلد مديرا عاما للقوة متعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء، وقائما مؤقتا بأعمال السفارة الأمريكية بمصر بين عامي 2013-2014.

كما عمل مستشارا للشؤون العراقية لدى وزيرة الخارجية كونداليزا رايس، في عهد الرئيس جورج دبليو بوش.

وشغل مناصب مختلفة في سفارات الولايات المتحدة، لدى لبنان وسوريا وتونس والمملكة العربية السعودية.

وفي عام 2017 قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب تعيين السفير الأمريكي لدى أنقرة، جون باس، سفيرا في أفغانستان، وبقي منصب السفير في أنقرة شاغرا.

وفي 16 شباط/فبراير المنصرم أعلن ترامب ترشيح ساترفيلد لتولي منصب سفير الولايات المتحدة في أنقرة.