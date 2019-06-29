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أردوغان: ترامب أكد لي أن العقوبات ضد تركيا أمر غير وارد

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 29.06.2019 12:23
آخر تحديث في 29.06.2019 12:31
أردوغان: ترامب أكد لي أن العقوبات ضد تركيا أمر غير وارد

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، قدّم توضيحًا بشأن العقوبات المحتملة ضد تركيا بسبب شرائها صواريخ روسية، وأن مثل هذا الأمر لن يكون واردًا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده السبت على هامش قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية.

وقال أردوغان حول العقوبات الأمريكية المحتملة: "السيد ترامب وضّح هذه المسألة اليوم وسمعنا منه شخصيًا أن مثل هذا الأمر لن يكون واردًا".

أردوغان، أكّد أن "منظومة صواريخ إس 400 أصبحت في مرحلة التسليم، والعدول عن الصفقة في هذه المرحلة لا يليق بدولة كتركيا".

واستطرد الرئيس التركي: "لقد انتهى هذا الأمر".

وأضاف: "صرحت الجهات المعنية لدينا أن استلام منظومة إس 400 سيبدأ في النصف الأول من يوليو/تموز، وهذا ما ننتظره حاليًّا".

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