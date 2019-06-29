أردوغان رداً على تهديدات حفتر: سنتخذ التدابير اللازمة إذا اتخذت خطوات ضد تركيا

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، إن تركيا "ستتخذ التدابير اللازمة" حال صدرت أي خطوات عدائية في ليبيا ضدها من قوات الضابط المتقاعد خليفة حفتر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي من مدينة أوساكا اليابانية، على هامش قمة العشرين؛ تعليقا على تهديدات عدائية ضد تركيا منسوبة إلى حفتر، قائد قوات الشرق الليبي.

وأوضح أردوغان إنه لا يزال غير متأكد من الجهة التي أصدرت تلك التعليمات.

وأضاف: "في حال كانت التعليمات صادرة عن حفتر فإننا سنتخذ التدابير اللازمة".

ومساء الجمعة، هدد بيان نشرته قناة "ليبيا الحدث" التابعة لقوات حفتر؛ باستهداف المصالح التركية، بما فيها الشركات والمؤسسات والمشاريع.

وبرر البيان التهديد بمزاعم تتعلق بالسيادة الليبية رغم استعانة قوات حفتر بأطراف خارجية مختلفة في هجومها على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وتأتي تهديدات حفتر لتركيا غداة استعادة القوات الحكومية السيطرة على مدينة غريان التي تُعتبر قاعدة عمليات حفتر التي أطلق منها في الرابع من نيسان/أبريل الهجوم على العاصمة.

واتّهم المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، تركيا بدعم قوات حكومة الوفاق الوطني في استعادة السيطرة على مدينة غريان عبر تأمين غطاء جوي لها.

وتتعاون العديد من الدول، بما فيها تركيا، مع حكومة الوفاق، في إطار مساعي إعادة الاستقرار للبلاد، وإنهاء النزاع في البلاد سلميًا.