أردوغان يؤكد الشراكة الإستراتيجية مع واشنطن، وترامب: عليكم أن تكونوا عادلين تجاه تركيا

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن ثقته الكبيرة باستمرار التعاون بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة القادمة، بفضل الشراكة الإستراتيجية القائمة بينهما.

جاء ذلك خلال كلمة في بداية اللقاء الذي جمعه السبت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية.

وأشار أردوغان إلى أهمية اجتماعه مع ترامب على هامش القمة.

وقال: "لدينا الآن حملة لبلوغ ذروة التبادل التجاري بين تركيا والولايات المتحدة، المتمثلة بـ75 مليار دولار".

وأضاف: "هناك أيضًا خطوات اتخذناها وسنتخذها حيال الصناعات الدفاعية، ولكن قبل كل شيء لدينا شراكة إستراتيجية".

وشدّد على أن هذه الشراكة الإستراتيجية تشجع على التعاون في العديد من المجالات بين البلدين.

وأردف: "ثقتي كبيرة باستمرار تعاوننا بنفس الشكل خلال المرحلة القادمة".

في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مسألة حصول تركيا على منظومة إس-400 الروسية "قضية معقدة، ونبحث عن حلول مختلفة وعادلة".

وأوضح ترامب أن التعامل مع تركيا لم يكن عادلًا في عهد أوباما بخصوص شراء منظومة الدفاع الجوي باتريوت.

وردًّا على سؤال صحفي عما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على تركيا في حال شرائها منظومة إس-400، أجاب ترامب: "الرئيس أردوغان أراد شراء باتريوت من إدارة أوباما ولم يُسمح بذلك، والتعامل مع تركيا لم يكن عادلًا في عهد أوباما".

وأشار أن مسألة إس-400 قضية معقدة وأنهم يبحثون عن حلول مختلفة، مضيفًا: "عليكم أن تكونوا عادلين (تجاه تركيا)".

وتابع قائلًا: "تركيا صديقة للولايات المتحدة وقمنا معًا بأعمال رائعة. كما أنها شريك تجاري كبير لنا".

واستطرد: "سنعمل على زيادة حجم التجارة. 75 مليار دولار مبلغ قليل جدًّا بالنسبة إلى حجم التجارة البينية. ينبغي أن يتجاوز المئة مليار بكثير".

ولفت أن العلاقات التركية الأمريكية تتقدم بالتدريج، مضيفًا: "نهدف إلى رفع حجم التجارة 4 أضعاف. لدى تركيا الكثير من الإنتاج والمنتجات. وعلاقاتنا في تطور على الصعيد العسكري أيضًا".

وأكد أنه ينتظر من تركيا عقد صفقات عسكرية بكميات أكبر من الولايات المتحدة.

وأوضح أنه سيزور تركيا، دون أن يحدد تاريخًا معينًا للزيارة.