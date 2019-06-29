أردوغان يبحث زيارته المنتظرة إلى جاكرتا مع نظيره الإندونيسي

بحث الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والإندونيسي جوكو ويدودو سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين بلديهما، وذلك خلال لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها بمدينة أوساكا اليابانية في وقت سابق السبت.

وأفادت وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية (أنتارا) بأن الزعيمين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر في قضايا تخص سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزيارة أردوغان المزمعة لإندونيسيا مطلع 2020.

ولفت الزعيمان خلال اللقاء إلى أن الزيارة المزمعة لأردوغان ستساهم في التأكيد على المصالح المتبادلة للبلدين وتعزيزها، وزيادة إمكانيات التعاون المشترك.

وخلال اللقاء، اتفق أردوغان وويدودو على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، في حين قدم أردوغان اقتراحات لزيادة فرص التعاون في مجال الصناعات الإستراتيجية بين البلدين.

كما هنأ أردوغان نظيره الإندونيسي بإعادة انتخابه رئيسًا لإندونيسيا في أبريل/ نيسان الماضي.