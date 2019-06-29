أردوغان يجتمع بتيريزا ماي على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اجتماعا مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان.

وجرى اللقاء المغلق، السبت، في مركز المعارض بمدينة أوساكا، حيث تعقد القمة، واستمر 45 دقيقة.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أقار، فضلا عن فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، وإبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.

وفي وقت سابق السبت، عقد الرئيس أردوغان، لقاءات مع نظيريه الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.

وانطلقت، الجمعة، قمة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، بمشاركة الرئيس أردوغان.