أردوغان يعتزم الحديث عن "خاشقجي" في ختام قمة العشرين

أعلن رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، يعتزم الحديث عن التقرير الأممي المتعلق بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان.

جاء ذلك في تغريدات نشرها ألطون، السبت، عبر حسابه على "تويتر".

وقال ألطون، إن أردوغان سيعقد مؤتمرا صحفيا في مدينة أوساكا اليابانية، للحديث عن قمة مجموعة العشرين المنعقدة هناك.

وأوضح أن الرئيس التركي سيتحدث عن آخر مستجدات جريمة قتل خاشقجي، بما في ذلك تقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء أنييس كالامار.

ووفق ألطون، يعتزم أردوغان التطرق أيضا إلى اللقاءات التي أجراها على هامش القمة مع زعماء البلدان الأخرى، بمن فيهم الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين.

كما تقدم المسؤول الرئاسي التركي بالشكر إلى اليابان حيال استضافتها الناجحة لقمة العشرين، التي ركزت على الحروب التجارية والحمائية بشكل خاص.