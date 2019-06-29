البيت الأبيض: ترامب بحث مع الرئيس أردوغان ملفات إس400 والتعاون الدفاعي والملف السوري

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، عددا من القضايا مثل التعاون الدفاعي و"إس 400"، والوضع بسوريا والتجارة.

جاء ذلك في بيان حول اللقاء الذي جمع الزعيمين، السبت، على هامش قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

وأوضح البيان أن الرئيسين تناولا سبل تطوير التجارة المتبادلة، وتحقيق الأهداف المشتركة في سوريا.

وأردف: "الرئيس ترامب أعرب في اللقاء عن قلقه بشأن منظومة إس 400 للدفاع الجوي التي ستستلمها تركيا من روسيا".

كما لفت البيان إلى أن ترامب "شجع تركيا على العمل مع الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالتعاون الدفاعي الذي من شأنه تعزيز حلف الناتو".