خلال لقائه مع الرئيس أردوغان.. بوتين يشيد بمستوى العلاقات الروسية التركية

أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتطور علاقات بلاده مع تركيا على مختلف المستويات، التجارية، والثقافية، والسياحية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد العام الماضي بمقدار 15%.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الروسي، اليوم السبت، قبل اللقاء الذي جمعه بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليًا بمدينة أوساكا اليابانية.

وأضاف بوتين في تصريحاته قائلا "كما أن لدى الجانبين استثمارات متبادلة بقيمة 10 مليار دولار تقريبًا، فضلا عن أنه يجري العمل على منصة استثمار مشتركة بقيمة 900 مليون يورو. "

كما أشار بوتين في نفس السياق إلى استمرار مشاريع الطاقة المتبادلة على نطاق واسع بين البلدين، مضيفًا "كما زادت السياحة المتبادلة بين تركيا وروسيا بشكل كبير".

وتابع في نفس النقطة قائلا "العام الماضي زار 6 ملايين روسي تركيا، وهذا رقم قياسي، وكلما زار مواطنونا تركيا أنفقوا كثيرًا من الأموال، إذ تجني تركيا من وراء ذلك 5 مليارات دولار تقريبا".

وأستطرد "كما أن فعاليات عام (الثقافة والسياحة) مستمرة بين البلدين بشكل متبادل، وأتمنى أن تحقق نسخة (وهي النسخة الثالثة) هذا العام نجاحات جديدة"