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رئيس وزراء الهند: لقائي أردوغان كان مثمراً وتركيا صديق مقدر

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 29.06.2019 18:34
آخر تحديث في 29.06.2019 19:22
رئيس وزراء الهند: لقائي أردوغان كان مثمراً وتركيا صديق مقدر

قال رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، السبت، إن لقاءه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي انعقد على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان كان "مثمرا"، ووصف تركيا بأنها صديق موضع تقدير.

وأوضح مودي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لقاء مثمر جمعني بالرئيس أردوغان.. الهند تنظر إلى تركيا كصديق موضع تقدير، وأثبتت علاقتنا معها فعاليتها بمرور الزمن".

وأضاف: "ناقشنا سبلا مختلفة للتعاون وكيفية تحسين العلاقات في التجارة والتواصل بيننا".

والتقى الرئيس أردوغان مع رئيس الوزراء الهندي اليوم السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين باليابان.

وجرى اللقاء المغلق، في مركز المعارض بمدينة أوساكا، واستمر نحو نصف ساعة.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أقار، فضلا عن فخر الدين آلطون، رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، وإبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة.

وانطلقت، الجمعة، قمة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، لمدة يومين.

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