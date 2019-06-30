أنقرة تهدد قوات حفتر باستهداف عناصرها ما لم تفرج عن ستة أتراك تحتجزهم

كشفت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، عن قيام مليشيا تابعة لقوات خليفة حفتر الليبية، باحتجاز 6 مواطنين أتراك في ليبيا، مهددة باستهداف عناصر هذه القوات في حال لم يتم الإفراج عن المواطنين الستة.

وقالت الخارجية التركية، في بيان، إن "احتجاز مليشيا غير قانونية تابعة لقوات حفتر ستة من مواطنينا هو عمل من أعمال اللصوصية والقرصنة".

وأضافت: "ننتظر أن يتم إطلاق سراح مواطنينا على الفور، وبخلاف ذلك، سيصبح عناصر قوات حفتر أهدافاً مشروعة".

ولم تكشف الوزارة تفاصيل عن مكان احتجاز المواطنين الأتراك أو تاريخ احتجازهم.

ويأتي ذلك بعدما أمر حفتر القوات التي يقودها باستهداف سفن وشركات تركية وحظر الرحلات من تركيا وإليها وتوقيف الرعايا الأتراك في ليبيا، بحسب ما أعلن المتحدث باسم قوات حفتر الجمعة.