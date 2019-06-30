تركيا تنصح رعاياها في ليبيا بالابتعاد عن مناطق الاشتباك

نصحت وزارة الخارجية التركية رعاياها في ليبيا بتجنب الخطوات التي من شأنها أن تعرض أمنهم للخطر، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

جاء ذلك في رسالة نشرت عبر الصفحة الإلكترونية للسفارة التركية بالعاصمة طرابلس، مساء الأحد، حول التطورات الأخير في ليبيا.

وطالبت الرسالة المواطنين الأتراك "بضرورة تجنب الخطوات التي من شأنها أن تعرض أمنهم للخطر في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات غير القانونية التابعة لخليفة حفتر، والتي تستخدم اسم الجيش الوطني الليبي".

ودعت الرسالة المواطنين الأتراك إلى "الابتعاد عن مناطق الاشتباك في الأماكن التي تخضع لسيطرة حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا".

وأوضحت أن بإمكان المواطنين الأتراك المقيمين في ليبيا الاتصال بسفارة بلادهم لدى طرابلس، وقنصليتها العامة في مصراتة، فضلًا عن مركز الخدمات القنصلية بالخارجية التركية.

وفي وقت سابق حذّرت أنقرة عناصر حفتر، بأنها ستكون "هدفا مشروعا" إذا لم تفرج فورا عن المواطنين الأتراك المحتجزين لديها.

وقالت الخارجية التركية في بيان، الأحد، إن "احتجاز 6 من مواطنينا على يد المليشيات غير القانونية التابعة لحفتر في ليبيا هو عمل من أعمال قطاع الطرق والقراصنة".