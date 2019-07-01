أربيل: "بي كا كا" مصدر قلق للجميع ولا نقبل بأي قوة تهدد أمن جيراننا

قالت حكومة إقليم شمال العراق، الاثنين، إنها لا تريد أن تستخدم منظمة "بي كا كا" الإرهابية أراضي الاقليم كقاعدة لتهديد الدول المجاورة.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة سفين دبزايي للأناضول، تعليقا على تصريحات مغلوطة من جانب الحكومة الاتحادية عن مكافحة تركيا للمنظمة الإرهابية شمالي العراق.

والأحد نددت الخارجية التركية بتصريحات صادرة من الجانب العراقي استنادا إلى مزاعم حول وجود خسائر بين المدنيين خلال عمليات تركيا ضد "بي كا كا" شمالي البلاد.

وردا على ذلك، قالت الخارجية التركية إن تصريح سلطات إقليم شمال العراق حمّل "بي كا كا" المسؤولية فيما يتعلق بالعملية التي نفذت ضمن مناطق الإقليم، بينما تصريح الحكومة الاتحادية في بغداد لم يشر حتى إلى "بي كا كا".

وقال ديزايي إن "بي كا كا" تشكل مصدر قلق للأطراف كافة في حكومة الإقليم، ومع الأسف تحاول التستر على أفعالها تحت أسماء مختلفة.

وشدد على أن "كل قوة تهدد أمن واستقرار إقليم كردستان والدول المجاورة أمر غير مقبول ولا مكان لها في الإقليم".

وأوضح أن "وجود بي كا كا أصبح سببا للحرب وإلحاق الضرر بسكان المنطقة، ويشكل عقبة أمام إعادة بناء عديد من القرى في المناطق الحدودية".

وفي سياق متصل، وصف ديزايي لقاء رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 21 يونيو/ حزيران الماضي بإسطنبول بـ"المثمر جداً".

وأضاف "لقد كان اجتماعا حاسما ليس فقط في المجال السياسي، ولكن أيضًا على صعيد تطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق وزيادة التبادل التجاري".

وانتخب برلمان إقليم شمال العراق، نهاية مايو/ أيار الماضي، بارزاني مرشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، رئيسا للإقليم بغالبية 68 صوتا من مجموع الأعضاء الحاضرين البالغ عددهم 81 من أصل 111 برلمانيا.