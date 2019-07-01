أردوغان: وصلنا مع الولايات المتحدة إلى مرحلة متقدمة في حل الخلاف على إس 400

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، توصل بلاده والولايات المتحدة الأمريكية إلى مرحلة متقدمة على طريق الحل للخلافات التي تعتري العلاقات الثنائية على خلفية شراء تركيا منظومة إس 400 الروسية.

وقال أردوغان، في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين في اليابان بعد انتهاء مشاركته في اجتماعات قمة العشرين، إن اللقاء الذي أجراه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "جرى في أجواء إيجابية"، وأن ترامب أبدى دعمه لموقف تركيا فيما يتعلق بقضية صواريخ إس 400 وطائرات إف 35.

وتعقيباً على تصريحات ترامب للصحفيين عن المعاملة غير العادلة التي لقيتها تركيا لا سيما من إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، أكد أردوغان أن عبارات ترامب الواردة في هذا الصدد "معبرة جداً".

ونفى الرئيس التركي أن يكون قد سمع من ترامب أي حديث عن عقوبات حتى الآن، مؤكداً أنه في محادثتهما الهاتفية لم يقل ترامب شيئاً من قبيل "سنفرض عليهم هذه العقوبات"، في حين قال الرئيس الأمريكي "أنتم محقون" فيما يتعلق بـ إس 400.

مرحلة متقدمة

وكشف أردوغان أن هذه المسألة التي تؤثر على العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة وصلت إلى مرحلة متقدمة، مضيفاً: "سنتجاوز هذه العملية بدون أية مشاكل. وبهذه المناسبة فإنه مع زيارة ترامب إلى تركيا وانعقاد مجلس الأعمال، سنكون قد وصلنا بهذا الأمر إلى مراحل أكثر تقدماً".

وأشار إلى أنهم قاموا "بتكليف المسؤولين في الجانبين لكي يتابعوا المسألة، ومن خلال متابعة وزراء الخارجية والدفاع سيتم تذليل العقبات بإذن الله".

المنطقة الآمنة

وعلى صعيد المنطقة الآمنة التي تطالب تركيا بإنشائها داخل سوريا على امتداد الحدود، أكد أردوغان أن بلاده ستواصل العمل مع الولايات المتحدة على هذا الأمر الذي قام بإثارته خلال قمة العشرين.

وذكر الرئيس التركي باعتزام نظيره الأمريكي زيارة تركيا هذا العام، مشيراً إلى أن المسؤولين من الطرفين وصلوا إلى نقطة محددة في الإعداد للزيارة، حيث ستشهد عقد مجلس للأعمال أو ملتقى لرجال الأعمال.

قمتان ثلاثية ورباعية

وفيما يتعلق بلقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أكد أردوغان أنهما بحثا الهجمات التي استهدفت نقاط المراقبة التركية في إدلب، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك.

وأضاف: "من الآن فصاعداً، إذا ما ما ارتكبت أخطاء من هذا النوع فإنهم (النظام السوري) سيواصلون تلقي الدرس اللازم".

ولفت أردوغان إلى أنه اقترح إجراء قمة ثلاثية تجمع تركيا وروسيا وإيران، مؤكداً أنها ستعقد قريباً، في بدايات شهر تموز/ يوليو الجاري.

وبين أنهم يخططون لعقد قمة رباعية تجمع تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا في إسطنبول لمناقشة الملف السوري، وذلك بعد عقد القمة الثلاثية.