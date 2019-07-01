أردوغان يلتقي مسؤولي فريق كرة القدم الياباني "أوراوا ريد دياموندس"

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، مسؤولي فريق كرة القدم الياباني "أوراوا ريد دياموندس"، بالعاصمة طوكيو.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها الرئيس المشارك للفريق شوزو ناكامورا، ومديره الإداري دياسوكي كيتانو، للفندق الذي يقيم به الرئيس أردوغان في طوكيو.

وقدم مسؤولو الفريق الياباني، قميصا رياضيا يحمل الرقم 53، هديةً للرئيس التركي.

وفي تصريحات للصحفيين، أعرب البرلماني التركي عن حزب العدالة والتنمية ألباي أوزلان عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة.

وأشار أوزلان، وهو لاعب سابق في الفريق الياباني بقميص يحمل الرقم 53، إلى اللحظات السعيدة التي عاشها عندما كان لاعبا في صفوفه، وإلى الارتباط والنجاح الذي حققه معه.

يُذكر أن أوزلان، الذي يرافق الرئيس أردوغان في زيارته لليابان، للمشاركة في قمة دول مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، لعب في صفوف الفريق الياباني ما بين 2005-2008.