بوتين: اتصالاتنا مع تركيا حول الملف السوري أكثر منها مع الولايات المتحدة

أكد فلاديمير بوتين أن اتصالات بلاده مع تركيا حول الملف السوري مستمرة بكثافة أكثر من الولايات المتحدة، وأن "الوضع تحت السيطرة".

جاء ذلك في تصريحات الرئيس الروسي للصحفيين، السبت، في ختام قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة أوساكا اليابانية.

وأوضح بوتين: "اتصالاتنا متواصلة على الأرض في مستوى جيد (في سوريا)، وأطلعت الرئيس ترامب على التطورات الأخيرة".

وبيّن أنه تناول خلال اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التطورات الأخيرة في سوريا.

واستطرد: "اتصالاتنا مستمرة مع أصدقائنا الأتراك يوميا ومكثفة، أكثر من مثيلاتها مع الولايات المتحدة".

وأردف: "لدينا معرفة بجميع الأحداث التي جرت، ونخوض معا في جذر الأحداث.. لا يمكنني الإفصاح عن بعض التفاصيل، ولكن الوضع تحت السيطرة".

من جهة أخرى، قال بوتين إنه أجرى لقاء "مفيدا" مع ترامب على هامش القمة، وأنهما تطرقا إلى البحارة الأوكرانيين المعتقلين في روسيا ومسألة فنزويلا، وادعاءات تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.

وأشار إلى وجود تدخلات في الشؤون الداخلية لروسيا يوميا، مضيفا: "أمّا نحن فلا نصاب بهستيريا لإحداث ضجة".