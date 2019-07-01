توقيع بروتوكول تعاون بين البرلمان التركي والدوما الروسي

وقعت تركيا وروسيا، الاثنين، بروتوكولا حول عمل لجنة التعاون بين البرلمان التركي ومجلس الدوما الروسي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، برئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، على هامش الملتقى الدولي الثاني لتطوير النظام البرلماني المنعقد بالعاصمة الروسية موسكو.

وفي كلمة له خلال حفل توقيع البروتوكول، قال شنطوب إن العلاقات التركية الروسية شهدت نموا بفضل الإرادة السياسية القوية والحوار الوثيق بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف أن المحادثات المتكررة بين الرئيسين تعكس بشكل واضح مستوى العلاقات بين البلدين، وأن الوضع الإيجابي في العلاقات السياسية انعكس أيضا على العلاقات الاقتصادية.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين البلدين، ستشهد زخما أكبر في حال إعادة تفعيل نظام التأشيرات الحرة.

بدوره، قال فولودين إن المراحل المهمة للتعاون الثنائي يحددها قادة البلدين، مضيفا "يتعين على النواب البرلمانيين مواكبة ذلك والقيام بما يقع على عاتقهم".

وحضر الحفل من الجانب التركي كل من؛ رئيس لجنة العلاقات الخارجية فولكان بوزقير، ورئيس لجنة الصداقة التركية الروسية في البرلمان مراد باي باطور ونواب آخرون.

وفي وقت سابق اليوم انطلقت أعمال الملتقى الدولي الثاني لتطوير النظام البرلماني الذي يستغرق ثلاثة أيام، بحضور نحو 800 برلماني وخبير من أكثر من 130 دولة.