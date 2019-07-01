طوكيو.. وزير الدفاع الياباني يستقبل نظيره التركي

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار اليوم بنظيره الياباني تاكيشي ايفايا، في العاصمة اليابانية، طوكيو.

ونشرت وزارة الدفاع التركية، بياناا على حسابها في "تويتر"، أوضحت فيه أن وزير الدفاع الياباني استقبل نظيره التركي بمراسم عسكرية في العاصمة طوكيو.

وأضاف البيان أن الطرفان ناقشا التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين.

ويأتي اللقاء في إطار زيارة الرئيس أردوغان لليابان، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، التي استضافتها مدينة أوساكا، الأسبوع الماضي.

ويرافق أردوغان في الزيارة عقيلته أمينة، ووزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو والمالية براءت ألبيرق والدفاع خلوصي أقار ورئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.