أردوغان: تعزيز العلاقات التركية الصينية سينعكس إيجاباً على السلم الدولي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن تعزيز العلاقات القائمة بين بلاده والصين سينعكس إيجابا على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في كلمة قصيرة ألقاها أردوغان لدى لقائه مع نظيره الصيني شي جين بينغ بالعاصمة الصينية بكين.

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن إمكانات تعزيز التعاون بين بلاده والصين كبيرة جدا، وأن مشروع طريق الحرير يربط حضارتي البلدين.

وشكر أردوغان نظيره الصيني على حسن الاستقبال، مبينا أنه كثف لقاءاته ومشاوراته مع الرئيس الصيني خلال السنوات الأخيرة.

وتابع قائلا: "متفقون مع الرئيس الصيني على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وإنني أزور الصين حاليا وسط تعاظم التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين".

وشارك في اجتماع أردوغان مع نظيره الصيني من الجانب التركي وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والطاقة فاتح دونماز، والمالية براءت ألبيراق، والدفاع خلوصي أقار، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والتجارة روهصار بكجان، والمواصلات جاهد طوران.

كما شارك في الاجتماع رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان، ومستشار الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، ورئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، والسفير التركي بالصين عبد القادر أمين أونن.