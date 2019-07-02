أردوغان يغادر الصين بعد زيارة رسمية ليوم واحد

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الصين، عائدًا إلى تركيا، بعد زيارة رسمية استغرقت يوما واحداً.

وعقب إجرائه مجموعة من الاجتماعات واللقاءات الرسمية، غادر أردوغان مطار بكين الدولي في العاصمة الصينية، متوجها إلى تركيا.

وكان في مقدمة مودعيه على أرض مطار بكين الدولي، سفير تركيا لدى الصين عبد القادر أمين أونن، وسفير جمهورية الصين لدى تركيا دينغ لي، ومسؤولون آخرون.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمراسم رسمية، عقبها عقد لقاء مشترك.

ورافق أردوغان في الزيارة عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والدفاع خلوصي أقار، والتجارة روهصار بكجان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية جودت يلماز.