الخارجية التركية: اتفاق الأمم المتحدة مع قيادي في بي كا كا تطور خطير ومدان

أدانت وزارة الخارجية التركية توقيع مسؤول من الأمم المتحدة "خطة عمل" مع الإرهابي القيادي في تنظيم "بي كا كا"، فرحات عبدي شاهين، الذي يتزعم ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية، بشأن التخلي عن تجنيد الأطفال.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن قيام الممثل الخاص للأمم المتحدة للنزاعات المسلحة والأطفال، فيرجينيا غامبا، بتوقيع خطة عمل مع الإرهابي شاهين دون علم الدول الأعضاء هو "تطور خطير، وندينه بشدة".

وجرى الإعلان عن خطة عمل مشتركة، يوم 29 يونيو/حزيران المنصرم، باحتفال رسمي في مقر الأمم المتحدة بجنيف، يتعهد تنظيم "ي ب ك" بتخليه عن تجنيد الأطفال وتسريح من أجبرهم على حمل السلاح.

ويعد هذا التوقيع، بمثابة اعتراف صريح من "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، بتجنيد الأطفال الذين يتراوح أعمارهم بين 11 إلى 16 عاما.

وكانت منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان وثّقت، مرات عدة، تجنيد التنظيم الإرهابي للأطفال واجبارهم على حمل السلاح.