الرئيس أردوغان يصل بكين للقاء نظيره الصيني

وصل الرئيس رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الصينية بكين، صباح الثلاثاء، في زيارة رسمية للقاء نظيره شي جين بينغ.

وحطت طائرة الرئاسة التركية في مطار العاصمة بكين، في تمام الساعة 10:10 بالتوقيت المحلي لتركيا (07:10 ت.غ).

وكان في استقبال أردوغان لدى وصوله إلى المطار، السفير التركي لدى بكين عبد القادر أمين أونن، ومساعد وزير الخارجية الصيني ليو إكسانفا، وسفير الصين لدى أنقرة دينغ لي.

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان نظيره الصيني خلال الساعات القادمة للتباحث حول العلاقات الثنائية ومسائل إقليمية ذات اهتمام مشترك.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى الصين، عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أقار، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، فضلا مسؤولين آخرين في الحكومة والحزب الحاكم.