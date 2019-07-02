الرئيس الصيني يؤكد ضرورة تعزيز التعاون الاستراتيجي مع تركيا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ "ضرورة تعزيز التعاون الاستراتيجي والتنسيق" بين بكين وأنقرة.

وأعرب في كلمة الثلاثاء، في مستهل لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوفد المرافق، في بكين، عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات.

وأشار إلى أنهم يولون أهمية كبيرة للمباحثات مع الجانب التركي في بكين.

وأضاف: "تركيا والصين سوقان صاعدان وبلدان ناميان، ويتعين علينا زيادة الثقة الاستراتيجية المتبادلة، وتعزيز التعاون الاستراتيجي والتنسيق".

كما لفت إلى ضرورة العمل بتصميم على حماية النظام الدولي، وفي صميمه الأمم المتحدة، والقانون الدولي.

وأكد الرئيس الصيني ضرورة الدفاع عن تعدد الأقطاب في العالم والعدالة الدولية.

وشدد على ضرورة تعاون تركيا والصين في حماية نظام التجارة الدولية المستند إلى قواعد منظمة التجارة العالمية.

وأعرب عن أمله في تبادل وجهات النظر بشكل مستفيض مع الرئيس أردوغان، حول القضايا الثنائية والاقليمية والدولية، في ضوء المصالح والهواجس المشتركة.

وشارك الرئيس التركي أردوغان في مأدبة طعام رسمية أقامها نظيره الصيني على شرفه، عقب المباحثات.