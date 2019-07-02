دمر سلاح الجو التركي، أهدافا ومواقع تابعة لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي في منطقتي زاب ومتينة شمالي العراق.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على تويتر، الثلاثاء، أن الغارات الجوية على المنطقتين المذكورتين، جاءت بالتوازي مع عملية المخلب الجارية في منطقة هاكورك.

وأضافت الوزارة أن الغارات على زاب ومتينة أسفرت عن تدمير مواقع أسلحة ومخازن ومخابئ.

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.